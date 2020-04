BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat grünes Licht aus Brüssel für weitere Teile ihrer milliardenschweren Krisenhilfen an Unternehmen. Die EU-Kommission billigte am Donnerstag die Ausweitung des Programms verbilligter Kredite, die Firmen in der Corona-Krise finanziell flüssig halten sollen.



Die Brüsseler Wettbewerbshüter hatten das ursprüngliche Konzept bereits genehmigt, wonach die KfW-Gruppe solche Kredite ausreichen durfte. Nun hatte Berlin angemeldet, dass auch andere Institutionen und Banken die Unterstützung zu denselben Konditionen vergeben dürfen. Auch dagegen hat die EU-Kommission keine Bedenken.



Die Bundesregierung hatte am 13. März Kreditgarantien in unbegrenzter Höhe versprochen. Die EU-Kommission hat wegen der Krise die sonst sehr strengen europäischen Beihilferegeln gelockert. Nun werden Unterstützungsmaßnahmen der EU-Staaten für ihre Wirtschaft im Eiltempo geprüft und in aller Regel genehmigt./vsr/DP/nas