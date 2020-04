Die Bundesregierung will Start-ups mit einem sogenannten Zukunftsfonds künftig noch stärker fördern. Wegen der Corona-Krise haben viele der jungen und innovativen Unternehmen in Deutschland momentan Liquiditätsprobleme, die sie in der Regel nicht mit Banken gelöst bekommen. Deswegen hat Finanzminister Olaf Scholz zwei Milliarden Euro zugesagt.

