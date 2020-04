BRüSSEL (AFP)--Bei der Unterstützung ihrer Mitglieder in der Corona-Krise will die Nato einen schnellen Lufttransport von Hilfsgütern ermöglichen. Nato-Oberbefehlshaber Tod Wolters solle dafür sorgen, dass die Hilfe unter den Allierten "verstärkt und beschleunigt" werden könne, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg nach einer Video-Konferenz der Außenminister der Allianz am Donnnerstag. Neben einem mit der europäischen Luftraumüberwachung Eurocontrol abgestimmten "vereinfachten Verfahren für schnelle Luftmobilität" beinhalte dies auch die Koordinierung bei Lagerbeständen.

Die Nato verfügt über keine eigenen Lufttransportkapazitäten. Sie gehören den Mitgliedstaaten. Dasselbe gilt für Bestände an Schutzausrüstung oder medizinischem Gerät, die nun in der Corona-Krise dringend gebraucht werden. Stoltenberg verwies aber auf die gegenseitige Hilfe unter den Nato-Ländern, die etwa wie Deutschland Patienten aus anderen Ländern in ihre Krankenhäuser fliegen oder sich gegenseitig mit medizinischem Material aushelfen. "Die Nato ist in einer Gesundheitskrise nicht der Notarzt, sie hat aber eingespielte Mechanismen, die uns nutzen können", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Dazu gehöre neben der Organisation des Lufttransports "das Know-How, dringend benötigtes Material zu beschaffen". Ziel sei es, "dass wir gerade in Zeiten knapper werdender Ressourcen die Reibungsverluste kleinhalten".

Mittelfristig will die Nato auch die Lehren aus der Corona-Krise ziehen. Stoltenberg kündigte für Mitte April ein Treffen der Nato-Verteidigungsminister an. Es solle beginnen, die mittel- und langfristigen Auswirkungen der Pandemie zu bewerten, sagte der Generalsekretär. Dabei gehe es auch um die Widerstandsfähigkeit der Infrastruktur der Mitglieder, die Forsetzung des eigentlichen Schutzauftrags in solchen Krisen und das "breitere geostrategische Bild".

