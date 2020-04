Starke Q1-Auslieferungszahlen von Tesla. Mit 88.400 Stück wurden in den ersten drei Monaten so viele wie nie ausgeliefert und deutlich mehr als die 79.000 von Analysten erwartet. Wichtig dabei war, dass das Model Y bereits im Januar in Produktion ging und die ersten Elektroautos im März ausgeliefert wurden. Die Aktie erholt sich heute nachbörslich um rund acht Prozent.Wie heute berichtet, hat sich nun der bekannte Autoexperte Sandy Munro das Model Y vorgenommen. "Es wird sich verkaufen". Er habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...