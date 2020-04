Infolge des großen Ausbruchs von Covid-19 weltweit ist die Nachfrage nach Orangen und anderen Zitrusfrüchten in den betroffenen Ländern sehr hoch wegen ihres hohen Vitamin-C-Gehaltes, was hilft, das Immunsystem zu stärken. Jedoch steigen die Orangenpreise in Nordeuropa infolge der logistischen Probleme. Innere Grenzkontrollen haben zu erhöhten Transportkosten...

Den vollständigen Artikel lesen ...