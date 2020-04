Die CMA CGM Group, ein weltweit führendes Unternehmen in Verschiffung und Logistik, gab am 26. März die erste Schließung ihres Abkommens mit China Merchants Port (CMP) bekannt, wobei ihre Anteile in acht Hafenterminals an Terminal Link verkauft werden. Der Jointventure Terminal Link wurde 2013 geschaffen und gehört zu 51% CMA CGM und zu 49% CMP. Foto © CMA CGM Mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...