"So sehr sich die Finanz-, die Flüchtlings- und die Coronakrise unterscheiden, haben sie doch eines gemeinsam: Sie legen die tiefen politisch-kulturellen und ökonomischen Gräben in der Europäischen Union offen. Bisher konnten diese stets mit Geld zugeschüttet werden. Doch selbst Billionen Euros sind jetzt nicht genug. Will es als Union überleben, muss Europa zu einem Gefühl der Zusammengehörigkeit finden. Dieses zu stiften, ist Aufgabe von Kommissionschefin Ursula von der Leyen und jeder einzelnen EU-Regierung. Aber auch jedes einzelnen Europäers."