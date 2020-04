WIESBADEN (dpa-AFX) - "Wiesbadener Kurier" zu Luftverkehrsbranche:



"Die ohnehin nicht überlebensfähigen Regionalflughäfen kommen ohne zusätzliche öffentliche Hilfen nicht über die Runden. In den meisten Fällen wird aber Geld in luftige Träume investiert, da die meisten kleineren Flughäfen schon in normalen Zeiten wirtschaftlich nicht existenzfähig sind. Siechtum wird mit öffentlichen Mitteln nur hinausgezögert. Auch die Struktur der Nachfrage wird sich verändern. Unternehmen werden nach den Erfahrungen mit Videokonferenzen die Geschäftsreisen zwar nicht einstellen, aber deren Zahl reduzieren. Die Reiselust der Normalverbraucher wird nach dem Ende der Einreise- und Flugbeschränkungen wieder erwachen, diese Delle aber vorerst nicht ausgleichen. Aber auch die Verstaatlichungen werden die Konsolidierung der Luftfahrtbranche auf Dauer nicht aufhalten. Oder es wird richtig teuer."/yyzz/DP/he