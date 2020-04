BERLIN (dpa-AFX) - Die Regelungen für das Kurzarbeitergeld in Deutschland können nach den Worten des FDP-Sozialpolitikers Johannes Vogel Vorbild für andere EU-Mitglieder sein. Vogel sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das Kurzarbeitergeld ist ein erfolgreiches Kriseninstrument auf dem Arbeitsmarkt, das sich in Deutschland schon in der Vergangenheit sehr bewährt hat. Es ist daher auch ein gutes Beispiel für Sozialpolitik, wie sie in der EU sein sollte: Kein vergemeinschafteter Einheitsbrei, sondern Vielfalt der Ideen, die voneinander übernommen werden können."



Das Kurzarbeitergeld, das sich bewährt habe, könne "zum Exportschlager werden. Mittelfristig müssen hierfür dann in den Nationalstaaten entsprechend eigene Kapazitäten aufgebaut werden. Wenn die EU dies nun in der Corona-Krise zeitlich limitiert, mit klarem Krisenbezug und schnell handhabbar finanziell ermöglicht, ist das eine sehr sinnvolle Idee, weil es die gesamtschuldnerische Haftung von Corona- oder Eurobonds gerade vermeidet."



Das Kurzarbeitergeld in Deutschland wird von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausbezahlt. Zu Beginn der Corona-Krise konnte die BA - nach den langen Jahren guter Konjunktur und voller Sozialkassen - auf Reserven von 26 Milliarden Euro zurückgreifen.



EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Donnerstag angekündigt, dass Brüssel - mit Rückendeckung der EU-Staaten - 100 Milliarden Euro Schulden aufnehmen und sie in Form von Krediten für Kurzarbeiterhilfen in der Corona-Krise weitergeben wolle. Mit diesem Konzept namens "Sure" sollen Kurzarbeiterprogramme in EU-Staaten wie Italien und Spanien unterstützt werden, die besonders hart von der Krise betroffenen sind./rm/reu/vsr/DP/zb