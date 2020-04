"Am Immobilienmarkt gibt es zwar Aufruhr, verglichen mit dem, was anderen Sektoren und Branchen der Wirtschaft derzeit widerfährt, ist das aber beschaulich."St. Gallen - Was kann jetzt noch passieren? Wir sitzen mehr oder weniger rund um die Uhr in den eigenen vier Wänden, gehen anderen grosszügig aus dem Weg und lernen grad ein neues Leben kennen, da fragt mich doch ein Journalist, ob es jetzt zum längst fälligen Crash am Immobilienmarkt komme. Nun, wenn ich die gesamte Schweizer Wirtschaft so betrachte, dann komme ich zum Schluss...

Den vollständigen Artikel lesen ...