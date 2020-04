NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Bewertung der US-Kreditwürdigkeit trotz der Belastungen durch die Corona-Krise bestätigt. Die Bonität werde weiterhin mit der zweitbesten Note "AA+" bewertet, teilte S&P in der Nacht zu Freitag mit. Der Ausblick für das Rating sei unverändert stabil.



Die Kreditwürdigkeit der Vereinigten Staaten werde zwar durch die hohe Staatsverschuldung und das Haushaltsdefizit eingeschränkt. Beides werde sich durch die wirtschaftlichen Belastungen wegen der Corona-Krise in diesem Jahr weiter verschlechtern, bevor über die kommenden drei Jahre eine moderate Verbesserung in Sicht sei.



Der Ausblick für das Rating bleibe stabil, da die beispiellosen fiskalischen und geldpolitischen Stützungsmaßnahmen der USA den durch das Corona-Virus verursachten wirtschaftlichen Abschwung begrenzen werden. Das werde auch den Boden für eine wirtschaftliche Erholung im Jahr 2021 vorbereiten.



Vor wenigen Tagen hat die Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit der USA trotz der Corona-Krise ebenfalls bestätigt und zwar der Bestnote "AAA" und einem stabilen Ausblick./stk/zb