FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 03.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXED1 XFRA FR0000170193 AXA AEDIFICANDI A DI.4 D. 17.100 EURDFD2 XFRA CH0004164858 DWS (CH) I BOND FONDS LD 1.137 EURQAA XFRA US74762E1029 QUANTA SVCS DL-,00001 0.046 EURCMC XFRA US46625H1005 JPMORGAN CHASE DL 1 0.824 EURCMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.110 EURTLS XFRA SE0000667925 TELIA COMPANY AB SK 3,20 0.900 EURSWM XFRA SE0000310336 SWEDISH MATCH 1.143 EURWHA XFRA HK0004000045 WHARF (HLDGS) LTD 0.009 EUREIA XFRA FI0009007884 ELISA OYJ A O.N. 1.850 EURNRE XFRA FI0009005318 NOKIAN RENKAAT OYJ EO 0,2 1.580 EURHGUA XFRA CH0030380734 HUBER+SUHNER NA SF-,25 1.516 EURGBRA XFRA CH0030170408 GEBERIT AG NA DISP. SF-10 10.705 EURZFIN XFRA CH0011075394 ZURICH INSUR.GR.NA.SF0,10 18.947 EURZFI1 XFRA US9898251049 ZURICH INS.ADR 1/10/SF-,1 1.867 EURQIW XFRA US74735M1080 QIWI B SP.ADRS 1/EO-,0005 0.201 EURBXR XFRA US11120U1051 BRIXMOR PPTY GROUP INC. 0.261 EURGBRF XFRA US36840V1098 GEBERIT AG ADR 1/10/SF-,1 1.102 EURSJC XFRA US8248891090 SHOE CARNIVAL INC. 0.078 EURTQ71 XFRA DK0060477503 TOPDANMARK AS NAM. DK 1 1.139 EURWILC XFRA SE0011166974 FABEGE AB SK 15,41 0.146 EURCIN XFRA US2017122050 COM.INTL BK GDR S LE 10 0.072 EUR4WF XFRA KYG9593A1040 WHARF REAL ESTATE INV. 0.110 EUREI2 XFRA US29530P1021 ERIE INDEMNITY CO. A O.N. 0.884 EUR4TS XFRA FI4000252127 TERVEYSTALO OYJ 0.130 EURHRZA XFRA SE0001662222 HUSQVARNA NAM. A SK 100 0.069 EUR