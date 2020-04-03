FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1
RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01
J4Q XFRA GB00B11FB960 REDT ENERGY PLC EO -,01
OA4 XFRA DK0010006329 EAC INVEST AS NAM. DK 3,5
TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10
XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1
P61 XFRA US74933V1089 RA PHARMA. INC. DL -,001
KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ
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INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1
RTN1 XFRA US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01
J4Q XFRA GB00B11FB960 REDT ENERGY PLC EO -,01
OA4 XFRA DK0010006329 EAC INVEST AS NAM. DK 3,5
TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10
XFRA US03965L1008 ARCONIC INC. DL 1
P61 XFRA US74933V1089 RA PHARMA. INC. DL -,001
KRY0 XFRA FI4000369657 GLASTON OYJ
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