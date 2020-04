FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.04.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 06.04.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.04.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 06.04.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

EAJD XFRA GB00BWWYSP41 VALIRX PLC LS-,125

M3Z XFRA CH0025343259 COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1

FV6 XFRA CH0012829898 EMMI AG SF 10

