FRANKFURT (dpa-AFX)AKTIENDEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Der Kampf des Dax um die Marke von 9500 Punkten geht am Freitag in die nächste Runde: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels rund 0,5 Prozent tiefer auf 9520 Punkte. Die weitere Erholung im Späthandel im Zuge der gefestigten Wall Street ist damit wieder mehr als ausradiert. Bereits am Montag, Mittwoch und Donnerstag war der Dax im Handelsverlauf unter 9500 Punkte gefallen - tags zuvor gar bis auf 9337 Punkte - und konnte sie letztlich nur mit Mühe halten. Weiter ziehen täglich Unternehmen im Zuge der Corona-Krise ihre Prognosen zurück. Und weiter ist unklar, wann sich das öffentliche Leben zumindest schrittweise wieder normalisiert.USA: - KURSGEWINNE - Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben am Donnerstag an der Wall Street die Nervosität hoch gehalten. Eine Rally an den Ölmärkten und in der Folge auch bei Ölwerten ebnete dem Dow Jones Industrial nach schwankendem Verlauf den Weg zu einer Erholung von seinen deutlichen Vortagsverlusten. Ins Ziel ging der Leitindex 2,24 Prozent höher bei 21 413,44 Punkten. Er stand damit unweit seines früh erreichten Tageshochs.ASIEN: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Die Börsen Asiens haben am Freitag etwas schwächer tendiert. Die Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise bleiben bestimmend. Am Nachmittag werden neue Daten vom US-Arbeitsmarkt veröffentlicht. Dort hatte die Krise zuletzt schon deutliche Spuren hinterlassen. In Japan gab der Nikkei 225 um etwa ein halbes Prozent nach. In China büßte der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,66 Prozent ein und der Hang Seng in Hong Kong sank zuletzt um 0,83 Prozent.DAX 9570,82 +0,27% XDAX 9629,92 +2,87% EuroSTOXX 50 2688,49 +0,31% Stoxx50 2686,81 +0,86%DJIA 21413,44 +2,24% S&P 500 2526,90 +2,28% NASDAQ 100 7635,658 +2,00%°ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖLRENTEN:Bund-Future 172,12 +0,19%°DEVISEN:Euro/USD 1,08436 -0,12% USD/Yen 107,9625 +0,07% Euro/Yen 117,0765 -0,04%°ROHÖL:Brent 28,57 -1,37 USD WTI 23,87 -1,45 USD°/jha/