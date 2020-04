Wirtschaftsprüfer warnen vor einem Scheitern des Kreditprogramms für Corona-geschädigte Unternehmen. "Wir sehen die Gefahr, dass die Maßnahmen zur Liquiditätsversorgung an der Umsetzung scheitern", erklärte Klaus-Peter Naumann, Chef des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW), in einem Schreiben an das Bundeswirtschafts- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...