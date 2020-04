SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747), ist mit deutlichen Umsatzzuwächsen in das Geschäftsjahr 2020 gestartet. Nach einem sehr guten Jahresauftakt in den Monaten Januar und Februar führte die zusätzliche Nachfrage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie im März zu einer weiteren Beschleunigung des Wachstums. Insgesamt stieg der Umsatz auf Konzernebene im ersten Quartal 2020 nach vorläufigen Berechnungen um 33% auf EUR 232 Mio. nach EUR 175 Mio. im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Stefan Feltens, CEO von SHOP APOTHEKE EUROPE, kommentiert: "Besonders in diesen schwierigen Zeiten sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...