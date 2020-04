Als der Kurs der Rohölsorte Brent Crude Oil in der Nacht des 9. März um in der Spitze 31,5 Prozent wegbrach, konnte man mit Fug und Recht behaupten, dass sich ein derart verrückt wirkender, gigantischer Kursimpuls wohl so schnell nicht wiederholen würde. Seit gestern wissen wir, dass an der Börse wirklich nichts unmöglich ist.

Den vollständigen Artikel lesen ...