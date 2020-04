Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor erhöhte sich auf 43,0 (Februar: 26,5) Punkte, lag damit aber immer noch auf dem zweitniedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung und weiterhin außerhalb des Wachstumsbereichs.

Chinas Zentralbank will Beschäftigung und Wirtschaftswachstum in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen stellen, um die Folgen der Corona-Krise abzufedern. Liu Guoqiang, Vizegouverneur der People's Bank of China, sagte, der Regulierer fordere die Geschäftsbanken auf, einen Teil ihrer Gewinne zu opfern, um so die Konjunktur zu stützen. Die Zentralbank werde derweil ausreichend Liquidität ins Finanzsystem pumpen. Er wandte sich aber gegen eine Senkung des Einlagenzinses. Das würde die Inflation befördern und den Yuan schwächen, warnte Liu Guoqiang. Eine mögliche Senkung sollte gut bedacht sein. Peking hatte bereits angekündigt, dass das staatliche Bankensystem die von der Pandemie betroffenen kleinen Unternehmen stützen werde. Liu sagte, die Geldpolitik werde sich darum bemühen, die Lieferketten wieder aufzubauen. China habe genug Möglichkeiten, den Schock der Pandemie für die Wirtschaft aufzufangen. Die Konjunktur habe sich im März im Vergleich zum Vormonat schon wieder verbessert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: +273.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,32% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 37,9 1. Veröff.: 39,1 zuvor: 49,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 45,0 Punkte zuvor: 57,3 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.498,50 -1,09% Nasdaq-100-Indikation 7.560,00 -1,10% Nikkei-225 17.800,89 -0,10% Hang-Seng-Index 23.134,55 -0,63% Kospi 1.728,07 +0,19% Schanghai-Composite 2.763,40 -0,62% S&P/ASX 200 5.067,50 -1,68%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen setzt sich im späten Geschäft eine negative Tendenz durch. Händler verweisen angesichts der Coronovirus-Pandemie auf das nahende Wochenende, welches Anleger zur Vorsicht mahne. Anleger wollten übers Wochenende nicht zuviel risikoreiche Positionen halten, heißt es angesichts der weltweit weiter explodierenden Fallzahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen. Darüber hinaus ist die Ölpreisrally des Vortages schon wieder ausgelaufen. Händler verweisen auch auf die historisch hohe Zahl an US-Bürgern, die sich in der Vorwoche wegen der Coronakrise arbeitslos gemeldet hatte. Die USA steuerten auf eine gewaltige Massenarbeitslosigkeit mit einbrechendem privaten Konsum zu, heißt es. Dies seien keine schönen Aussicht für die Weltwirtschaft. so eine Stimme im Handel. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März zwar verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor lag damit aber immer noch immer auf dem zweitniedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung und weiterhin außerhalb des Wachstumsbereichs. In Hongkong sieht es noch trüber aus - die chinesischen Börsen fallen. In Tokio steigen gegen den Trend Toshiba um 2,6 Prozent. Laut einem Bericht wird der Elektronikkonzern die Rückkehr in die erste Reihe der Tokioter Börse beantragen. In Singapur sank der Einkaufsmanagerindex auf Rekordtief im März. Vor einer flächendeckenden Erholung in Asien könne daher keine Rede sein, merken Händler an. Der Aktienmarkt des Stadtstaates zeigt sich sehr schwach.

US-NACHBÖRSE

Leggett & Platt hatte als Reaktion auf die Coronakrise ihre Jahresprognose kassiert. Allerdings beruhigte die Gesellschaft Anleger mit dem Hinweis einer soliden Bilanz bzw. eines entsprechenden Liquiditätsprofils. Der Kurs des Möbelherstellers kletterte um 1,2 Prozent. Weniger nachsichtig zeigten sich Anleger beim Online-Haustierbedarfshändler Chewy, dessen Titel 3,8 Prozent einbüßten. Die Gesellschaft erfüllte zwar die Umsatzerwartungen des Marktes im vierten Quartal, schrieb aber weiter rote Zahlen. Zwar sah sich das Unternehmen in der Coronakrise gut aufgestellt, allerdings lieferte es dennoch wegen einer hohen Unsicherheit keine Jahresprognose. Dave & Buster's Entertainment zogen um 5,4 Prozent an. Die Restaurantkette hatte die Marktschätzungen in der vierten Periode geschlagen und Maßnahmen zur Sicherung der Liquidität während der coronabedingten Schließung der Restaurants verkündet. Disney stellte Mitarbeiter frei, die Titel sanken um 0,9 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.413,44 2,24 469,93 -24,97 S&P-500 2.526,90 2,28 56,40 -21,79 Nasdaq-Comp. 7.487,31 1,72 126,73 -16,55 Nasdaq-100 7.635,66 2,00 149,37 -12,57 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.345 Mio 1.300 Mio Gewinner 1.759 209 Verlierer 1.198 2.801 Unverändert 67 20

Sehr fest - Die rasante Erholung der Ölpreise ließ die Wall Street einen Teil ihrer Vortagesverluste wettmachen. Die überraschend drastisch auf ein Rekordhoch gestiegene Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wurde dagegen rasch abgehakt. Im Windschatten der Ölpreise waren Energiewerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 9 Prozent mit Abstand stärkster Sektor. Caterpillar, das Unternehmen stellt auch Maschinen für die Öl- und Gasindustrie her, legten um 4,8 Prozent zu. Für Walgreens Boots Alliance ging es um 6,3 Prozent nach unten. Die US-Drogerie- und Apothekenkette setzte dank Hamsterkäufen in ihrem Zweitquartal mehr um als erwartet. Den Ausblick zog Walgreens gleichwohl zurück. Boston Scientific gewannen 2,9 Prozent. Das Medizintechnikunternehmen hatte seinen Ausblick gesenkt, Citi bestätigte aber dennoch die Kaufempfehlung für die Aktie. Die Aktien der chinesischen Kaffeehauskette Luckin Coffee brachen um rund 75 Prozent ein, nachdem COO und andere Mitarbeiter wegen des Verdachts auf Bilanzmanipulation entlassen wurden.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,22 1,2 0,21 -98,5 5 Jahre 0,38 3,0 0,35 -154,9 7 Jahre 0,53 4,5 0,49 -171,5 10 Jahre 0,62 3,9 0,58 -182,6 30 Jahre 1,26 3,4 1,22 -181,1

Die US-Anleihen gaben trotz der schwachen Arbeitsmarktdaten leicht nach. Im Gegenzug ging es für die Rendite der zehnjährigen Papiere um 3,9 Basispunkte auf 0,62 Prozent nach oben. Hier dürften nach dem Anstieg vom Vortag Gewinne mitgenommen worden sein, hieß es.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:11h % YTD EUR/USD 1,0841 -0,1% 1,0856 1,0923 -3,3% EUR/JPY 116,97 -0,1% 117,08 117,31 -4,1% EUR/GBP 0,8757 +0,1% 0,8751 0,8809 +3,5% GBP/USD 1,2378 -0,2% 1,2403 1,2399 -6,6% USD/JPY 107,90 +0,0% 107,86 107,40 -0,7% USD/KRW 1229,81 +0,2% 1227,88 1227,59 +6,5% USD/CNY 7,0870 +0,0% 7,0841 7,0976 +1,8% USD/CNH 7,1014 +0,2% 7,0891 7,1170 +2,0% USD/HKD 7,7524 +0,0% 7,7515 7,7521 -0,5% AUD/USD 0,6066 +0,1% 0,6062 0,6093 -13,4% NZD/USD 0,5910 -0,1% 0,5917 0,5949 -12,2% Bitcoin BTC/USD 6.781,51 -0,8% 6.833,51 6.627,01 -6,0%

Der Dollar reagierte mit deutlichen Aufschlägen auf breie Front die extrem gestiegenen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Händler führten die Gewinne des Greenback einzig auf dessen Status als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten zurück. Der Euro fiel auf rund 1,0850 Dollar, nach rund 1,0910 Dollar vor der Bekanntgabe der Daten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 23,96 25,32 -5,4% -1,36 -60,1% Brent/ICE 28,39 29,94 -5,2% -1,55 -55,7%

