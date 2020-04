Banco Santander verzichtet auf Schlussdividende British Airways stellt Tausende Mitarbeiter frei EDF streicht Schlussdividende 2019 Unicredit baut in Italien 5200 Stellen ab Traton: Nur wenige Stornierungen wegen Corona - Bundesregierung soll Transport-Sektor stärker unterstützen (Wiwo) Adidas braucht in der Corona-Krise frisches Geld - Kredite, aber keine direkte Staatshilfe Beiersdorf nimmt Prognose zurück - Umsatzrückgang im 1. Quartal Im Patentstreit von Nokia mit Daimler droht Verbot von Verkauf und Produktion (Wiwo)Daimler sichert sich in Corona-Krise 12-Milliarden-Kreditlinie Deutsche Euroshop setzt Prognose aus Nordex Group erzielt im ...

