Wie die Bawag mitteilt, verzichtet der Vorstand freiwillig auf einen allfälligen Bonus für 2020 verzichtet und auch auf den Bonus für 2019. Darüber hinaus habe der Vorstand eine zusätzliche Prämie für all jene Filialmitarbeiter eingeführt, die an vorderster Front stehen und die Kunden unterstützen, wie es heißt. "Deren unermüdlicher Einsatz stellt sicher, dass unsere Filialen offen bleiben können, um unsere Kunden zu unterstützen. Die Teams bieten unseren Kunden in diesen herausfordernden Zeiten einen entscheidenden Service und repräsentieren wahrlich das Beste der Banking Community", so CEO Anas Abuzaakouk. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Egbert Fleischer, erklärte: "Der Vorstand stellt allem voran die ...

