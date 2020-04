Die Wiener Börse dürfte am Freitag zu Wochenschluss mit Abgaben eröffnen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX sah ihn eine dreiviertel Stunde vor Handelsbeginn um 0,7 Prozent tiefer bei 1.967,80 Zählern. Am Vortag war der ATX um 1,82 Prozent höher bei 1.981,68 Punkten aus dem Handel gegangen.Von Übersee erreichten den heimischen Markt am Berichtstag gemischte Bilder. Während einerseits ...

