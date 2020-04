BVT Residential USA 12 mit 131 Miollionen US-Dollar geschlossen - Class-A-Apartmententwicklung in Boston als drittes Projekt angebunden Die BVT Unternehmensgruppe, München, hat über ihre Kapitalverwaltungsgesellschaft derigo GmbH & Co. KG für den von ihr verwalteten geschlossenen Spezial-AIF BVT Residential USA 12 GmbH & Co. Geschlossene Investment KG (BVT Residential USA 12) die dritte Investition vorgenommen. ...

