Berlin (ots) - Am Samstag um 16.10 Uhr zeigt WELT die dritte Folge von "Michel Friedman - Corona Spezial". Wieder gibt es drei etwa zwölfminütige Gespräche zu den Themen, die uns in Zeiten der Corona-Pandemie bewegen. Diesmal diskutiert Michel Friedman mit seinen Gästen per Splitscreen aus dem Homeoffice über die Themen Einsamkeit, Demokratie und Humor.Thema Einsamkeit: Der Philosoph Markus Gabriel hat eine Erklärung für die gigantische Irritation, die wir alle gerade erleben: Rituale und Mechanismen, die uns im Alltag vor Einsamkeit schützen, funktionieren in der jetzigen Krise nicht mehr. Die Praktiken, um in Zeiten von Social Distancing mit uns allein klarzukommen, haben viele von uns weitestgehend verlernt. Einsam sind wir dann, wenn wir das Gefühl haben, dass die Bezüge, die wir sonst für selbstverständlich halten, uns nicht mehr schützen. Der Philosoph sagt: "Corona ist keine Pause von der Wirklichkeit."Thema Demokratie: Sabine Leutheusser-Schnarrenberger ist Antisemitismusbeauftragte der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Gerade die Tatsache, dass in Deutschland während der Corona-Krise nicht alles geräusch- und reibungslos abläuft, sieht sie als Zeichen einer starken und streitbaren Gesellschaft. Doch für die FDP-Politikerin und frühere Bundesjustizministerin gilt das Motto "Der Zweck heiligt die Mittel" nicht unbeschränkt. Sie sagt: "Das Coronavirus ist gefährlich für die Demokratie in Europa."Thema Humor: Wie erlebt ein Bühnenmensch die derzeitige Situation in Deutschland? Und wie können wir trotz Shutdown und Kontaktverbot alle einen Rest von Leichtigkeit bewahren? Torsten Sträter ist Komiker. Er glaubt nicht, dass uns Corona-Scherze in der Krise helfen und bevorzugt weiterhin Witze über Impfgegner, Homöopathen und Verschwörungstheorien. Der Humorist rät zu Geduld und sagt: "Über Corona können wir in zwei Jahren die besten Witze der Welt machen.""Michel Friedman - Corona Spezial" Folge 3 am Samstag, dem 04.04.2020 um 16.10 Uhr auf WELT.Nach Ausstrahlung finden Sie die Sendungen und einzelnen Gespräche auch in der Mediathek (https://www.welt.de/mediathek/) und der TV-App sowie auf YouTube und IGTV.