Das Coronavirus hat im Februar noch keine Spuren in der Schweizer Hotellerie hinterlassen. Die Hotelübernachtungen kletterten um 6,4% auf 3,31 Millionen.Neuenburg - Das Coronavirus hat im Februar noch keine Spuren in der Schweizer Hotellerie hinterlassen. Die Hotelübernachtungen kletterten um 6,4 Prozent auf 3,31 Millionen. Sowohl Schweizer als auch ausländische Gäste schliefen häufiger in den hiesigen Hotels. Bereits im Januar war die Zahl der Logiernächte im ähnlichen Stil um 6,3 Prozent in die Höhe geklettert.

Den vollständigen Artikel lesen ...