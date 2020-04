Das Coronavirus sorgt an den Aktienmärkten für einen massiven Ausverkauf. Ob dieser am Ende gerechtfertigt ist, wird natürlich die Zeit zeigen. Besonders die Unsicherheit belastet die Märkte, denn niemand weiß genau, welche Maßnahmen noch erforderlich sind, um eine unkontrollierte Ausbreitung des Virus zu vermeiden. Langfristig orientierte Anleger könnten in der aktuellen Situation jedoch ihre Chance wittern, indem sie sich mit billiger gewordenen Aktien eindecken. Der Fokus sollte dabei natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...