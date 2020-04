München (ots) - Die ZWEI HERREN MIT HUND haben - quasi als Pärchen - insgesamt zwei Quarantänewochen und eine erste Quarantänefolge hinter sich.Thomas Koch und Kai Blasberg haben jedenfalls genug Zeit gewonnen, um in einer neuen Folge die Sprachlosigkeit dieser Tage zu reflektieren und ihre Redezeit dafür zu nutzen, gemeinsam weiterzudenken. Vor allem darüber, was sich für unser aller Zusammenleben nach der Krise automatisch ändern wird, zwangsläufig ändern muss oder eben niemals ändern kann.Die Welt geht baden, die Wirtschaft geht baden, die Werbung geht baden - motivieren uns die Auswüchse der Corona-Krise das Handeln von Mensch und Unternehmen nachhaltig zu verändern oder verfällt das Gros unserer Gesellschaft wieder in den alten Trott?Die Patentlösung für all das wünschenswert Positive nach Corona, liegt für die ZWEI HERREN MIT HUND nicht in flüchtigen Übersprungshandlungen, wie der Medienschelte von Marken wie Adidas und Amazon, sondern darin, die breite Masse wieder miteinander zu verbinden. Wir müssen es gemeinsam schaffen, dass die 85 % der Bevölkerung die, die sich aktuell absolut großartig verhalten, hilfsbereit sind und aus der Not Ideen für das Gemeinwohl entwickeln, auch die tatsächlichen Gewinner der Krise werden. Koch und Blasberg sind überzeugt, nur so lässt sich die Gesellschaft, in der wir alle leben, wieder Stück für Stück toller machen. Nach einer Krise, die uns lang genug gemeinsam einsam machte."ZWEI HERREN MIT HUND" zwei Idealisten mit idealen Visionen in der aktuellen Folge. Gleich reinhören, auf Spotify, iTunes, Soundcloud oder Podigee (https://podcastc82418.podigee.io/40-zwei-herren-mit-hund-31)!Pressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4563547