HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelhersteller Puma will aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Dividende aussetzen. Wegen der "stark negativen Auswirkungen" auf sein Geschäft werde der Vorstand der Hauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag machen, teilte das MDax-Unternehmen am Freitag in Herzogenaurach mit. Zudem soll der Vorstand zunächst im April zu 100 Prozent auf seine Gehälter verzichten. Danach werde die Situation neu beurteilt, teilte ein Sprecher auf Nachfrage mit.



In Anbetracht der grassierenden Pandemie auch in Deutschland wird Puma seine für den 7. Mai geplante Hauptversammlung nun digital und ohne physische Anwesenheit abhalten. Außerdem wird sich der Termin für die Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal um eine Woche vom 30. April auf den 7. Mai verschieben./eas/stk

PUMA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de