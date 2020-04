WIESBADEN (dpa-AFX) - Die öffentlichen Haushalte haben im vergangenen Jahr weniger Überschüsse erzielt als im Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt am Freitag berichtete, gab es in den Kern- und Extrahaushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung einen Finanzierungsüberschuss von 45,2 Milliarden Euro. Damit waren die Haushalte zum sechsten Mal in Folge im Plus - 2018 war der Überschuss aber noch um 15 Prozent höher. Die Zahlen basieren auf vorläufigen Ergebnissen der vierteljährlichen Kassenstatistik und weichen wegen anderer Berechnungsmethoden etwas von den bisher berichteten Finanzstatistiken ab.



Den größten Überschuss wiesen mit 16,6 Milliarden Euro die Länder aus. Beim Bund blieb ein Plus von 14,8 Milliarden, bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden von 5,6 Milliarden. Die Sozialversicherung wies einen Finanzierungsüberschuss von 8,1 Milliarden Euro aus. Überall stiegen sowohl Ausgaben als auch Einnahmen./sat/DP/jha