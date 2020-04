Das Thüringer Unternehmen a2-solar lieferte die 240 Photovoltaik-Elemente, die an 96 Balkonen während der Sanierung eines Altbaus in Bern integriert wurden. Die Module haben unterschiedliche Transparenzoptionen und Farbvarianten.Swiss Renova hat in den vergangenen Monaten ein Mehrfamilienhaus aus dem Jahr 1963 nach dem Passivhausstandard saniert. Besonderes Augenmerk legte das Schweizer Bauunternehmen auf Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. In diesem Zuge beauftragte es bei der Balco Balkonkonstruktionen GmbH die Lieferung von 240 Photovoltaik-Elementen, um sie an 96 Balkonen des Gebäudes zu ...

