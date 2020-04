München (ots) -- Die Kölnerin startet mit tropischen Beats und deutschen Rhymes in den Frühling- Musikalische Unterstützung von Rapper Lizzow- Sarah Bora - "Premium" feat. Lizzow, ab Freitag, 03. April 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich Sie ist Model, Moderatorin und Sängerin: Nach ihren Parodien auf bekannte Rap-Songs und einem Gastauftritt auf dem Album von Matthias Reim meldet sich Sarah Bora als Solo-Künstlerin zurück. Musikalische Unterstützung von Rapper Lizzow inklusive. Die Single "Premium" erschein bei EL CARTEL MUSIC und ist ab Freitag, 03. April 2020, digital auf allen Kanälen erhältlich.Das Kölner Model Sarah Bora startet durch: Mit ihrer neuen Single "Premium" läutet die Powerfrau die Frühlingszeit ein und bekommt dabei musikalische Unterstützung von Rapper Lizzow. Nach ihren YouTube-Parodien auf bekannte deutsche Rapsongs und ihrem Mitwirken bei Matthias Reims Album "MR20", geht die 29-Jährige nun konsequent den nächsten Schritt ihrer musikalischen Entwicklung. Mit ihrer neuen Single vereint sie tropische Beats und deutschen Rap - passend zu den steigenden Temperaturen.Dabei ist das Model, das bereits mit 14 Jahren für die Designerin Vivienne Westwood auf dem Laufsteg stand, abseits der Musik auch als Moderatorin und Modeschöpferin tätig. Ihrer großen Leidenschaft - der Musik - will sie aber weiterhin treu bleiben: Ein Solo-Album ist bereits in Planung.Sarah Bora - "Premium" feat. Lizzow erscheint am 03. April 2020 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb Polydor/Universal.----- Download / Stream-----LINK (http://umg.lnk.to/Premium)----- Musikvideo -----LINK (https://youtu.be/FggVvUGsric)Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4563601