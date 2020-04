Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die gewerblichen Dienstleister in Deutschland haben im März wegen der Pandemie einen beispiellosen Einbruch in ihrer Geschäftstätigkeit erlitten. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicebereich fiel auf 31,7 Punkte von 52,5 im Vormonat, wie das IHS Markit Institut in einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der stärkste Rückgang seit Einführung der Umfrage im Juni 1997.

Sogar das vorherige Rekordtief von 41,3 im Februar 2009 wurde in den Schatten gestellt. Im Rahmen des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 34,5 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten mit einem weiteren leichten Rückgang auf 34,3 Punkte erwartet. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Wachstum.

Der Sammelindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel im März auf 35,0 Zähler von 50,7 im Vormonat. Das bisherige Rekordtief von 36,3 Punkte vom Februar 2009 wurde unterschritten.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 04:08 ET (08:08 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.