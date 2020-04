Mainz (ots) - Mit "Drinnen - Im Internet sind alle gleich" und "Liebe. Jetzt!" entstehen derzeit in Höchstgeschwindigkeit zwei neoriginal-Serien, die sich humorvoll und herzerwärmend mit den Herausforderungen des alltäglichen Lebens - mit Arbeit, Liebe und Familie - in Zeiten von Corona auseinandersetzen. Beide Produktionen entstehen unter strengsten Auflagen. Die Kontaktbeschränkungen und die jeweils vor Ort geltenden behördlichen Regelungen werden an jeder Stelle berücksichtigt.Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I: "Das gab's noch nie: Die Schauspieler*innen arbeiten zu Hause, die Regisseur*innen inszenieren per Videokonferenz, die Autor*innen sind im Homeoffice, die Produzent*innen und die Redakteur*innen ebenso. Wie fast alle gerade. Besondere Zeiten erfordern außergewöhnliche Produktionsweisen und vor allem die richtigen Geschichten."Nadine Bilke, ZDFneo-Chefin: "Ich freue mich, dass wir den Zuschauer*innen in dieser angespannten Zeit Unterhaltung anbieten können, die sie dort abholt, wo die meisten von uns sich gerade befinden: 'Drinnen'. Und die gleichzeitig mit dem Wichtigsten Mut macht, was uns hilft, die Krise durchzustehen: 'Liebe' und Zusammenhalt."Bereits am heutigen Freitag, 3. April 2020, 20.00 Uhr, startet die Comedyserie "Drinnen - Im Internet sind alle gleich" in der ZDFmediathek unter https://drinnen.zdf.de und https://drinnen.zdfneo.de . Die weiteren Folgen sind werktäglich um 20.00 Uhr in der ZDFmediathek zu sehen. Die Zusammenfassungen zeigt ZDFneo wöchentlich ab Dienstag, 7. April 2020, um 22.45 Uhr. Ein Sendetermin im ZDF-Hauptprogramm steht noch nicht fest.Charlotte (Lavinia Wilson) ist in ihren Dreißigern und wollte eigentlich ihr Leben umkrempeln: endlich alles anpacken, den Job in der Werbeindustrie kündigen, die Scheidung durchziehen. Doch dann kommt Corona, und alles wird anders. Statt ihr Leben neu zu starten, ist die Pause-Taste gedrückt. Der Computer ist jetzt ihr Fenster zur Außenwelt. Über diesen Bildschirm regelt sie ab sofort alle Bedürfnisse des täglichen Lebens, managt ihre Familie und ihren Beruf und muss sich in dieser unfreiwilligen Isolation auch ihren Ängsten und Geheimnissen stellen.Die Regie der 15-teiligen Serie übernimmt Lutz Heineking, jr.; das Konzept stammt von Philipp Käßbohrer, die Bücher schrieben Max Bierhals, Tarkan Bagci, Giulia Becker und Patrick Stenzel. Neben Lavinia Wilson spielen Barnaby Metschurat, Victoria Trauttmansdorff, Jana Pallaske und andere.Die Serie wird produziert von der btf GmbH, Creative Producer ist Philipp Käßbohrer, Produzent Matthias Murmann in Zusammenarbeit mit eitelsonnenschein, Produzent Marco Gilles, im Auftrag von Quantum/Das kleine Fernsehspiel für ZDFneo. ZDFneo-Koordinatorin ist Carina Bernd, die ZDF-Redaktion haben Sarah Flasch, Max Fraenkel und Lucia Haslauer."Liebe. Jetzt!" erzählt ab Anfang Mai 2020 in sechs Kurzgeschichten à 20 Minuten über die Liebe in Zeiten von sozialer Distanz und Quarantäne in ZDFneo und in der ZDFmediathek.Ein frisch getrenntes Paar, das weiterhin zusammenleben muss, entdeckt alte Gefühle und Gemeinsamkeiten wieder. Bei einer extrovertierten jungen Frau führt die plötzliche Einsamkeit zu ungewöhnlichen Begegnungen, die mehr unter die Haut gehen als jeder One-Night-Stand. Junge Erwachsene sorgen sich zum ersten Mal um ihre Eltern und müssen mit der neuen Gefahr umgehen. Ein frisch gebackenes Pärchen begibt sich bei all der Nähe sogleich in Paartherapie, während zwei Kollegen im Homeoffice merken, wie sehr sie einander vermissen. Und eine unglücklich verliebte Studentin kommt ihrem Schwarm plötzlich näher, als sie dachte.Sechs Geschichten, die Mut machen und zeigen, wie mächtig Zusammenhalt, Fürsorge und Zuneigung sein können. In den Hauptrollen spielen Jürgen Vogel, Natalia Belitski, Anna Brüggemann, Dela Dabulamanzi, Lea Zoe Voss, Sarina Radomski, Isabel Thierauch und andere.Die Drehbücher schrieben Jane Ainscough, Luisa Hardenberg, Lena Krumkamp, Malte Welding, Alexander Lindh und Annette Lober. Regie führen Pola Beck und Tom Lass."Liebe. Jetzt!" ist eine Produktion von Studio Zentral, Produzenten sind Lasse Scharpen, Darina Seng und Lucas Schmidt im Auftrag von ZDFneo. ZDFneo-Koordinatorin ist Christiane Meyer zur Capellen. 