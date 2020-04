Die Krise hat Walt Disney stark getroffen. Kinos und Themenparks sind dicht, damit bricht dem Konzern der Löwenanteil der Umsätze und Gewinne weg. Nun reagiert der Entertainment-Gigant mit einer drastischen Maßnahme: Mitarbeiter in den USA, die nicht unbedingt gebraucht werden, sollen ab 19. April zu Hause bleiben.Die betroffenen Mitarbeiter können dann eine Entschädigung aus dem jüngsten Stimulusprogramm der US-Regierung in Anspruch nehmen. Die Krankenversicherungen will Disney weiter bezahlen.

