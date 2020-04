Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Palma (pts015/03.04.2020/10:30) - Die frisch gestartete Streaming-Plattform, mit Schwerpunkt E-Commerce in Europa, öffnet sich nun auch für externe Experten. Der Launch umfasst über 400 Experten-Videobeiträge in deutscher Sprache. Ab sofort können auch alle Praktiker mit Berufserfahrung und Branchenwissen ihr Wissen teilen und mit jedem Video bis zu 70 Prozent der Einnahmen einstreichen. Die ideale Plattform für Steuerberater, Anwälte, Software-Entwickler, Berater und Online-Marketing-Experten, welche sich einem passenden Publikum zugänglich machen möchten.



Gegenwärtig umfasst die Plattform viele Channels, die aber problemlos durch entsprechendes Expertenwissen angereichert werden können. Aktuell gibt es so beispielsweise Umfassendes zu Themen wie "Passende Shop-Software", Rechtsformen, E-Mail-Marketing, Chatbots, Holding-Strukturen und vieles mehr. Unter dem folgenden Link kann sich die aktuelle Playlist angesehen werden: https://vod.dropshipping.university/catalog



Alle Videoinhalte können im Einzelabruf bezogen werden, zusätzlich als Drei-, Sechs- oder 12-Monatsabo - im Flatrate-Zugang. Vorreiter ist Fabian Siegler, Sachverständiger für Internetmarketing. Zusammen mit dem Plattformbetreiber Expertiserocks und dessen Geschäftsführerin Jasmin Hoffmann wurden rund 400 Videobeiträge produziert.



Hoffmann betont, dass eine Kooperation mit Expertiserocks viele Vorteile bietet. Zunächst einmal sichert sich der Experte besagtes, attraktives monatliches Zusatzeinkommen! Darüber hinaus gibt es die Positionierung als E-Commerce/Dropshipping-Experte und viele neue Zuschauer und Interessenten, die als Neukunden transformiert werden könnten. Ein Gewinn für die eigene Reputation und den eigenen Lebenslauf.



Ausführliche Informationen gibt es unter dem folgenden Link: https://vod.dropshipping.university/pages/du-bist-experte-klasse-wir-suchen-drop shipping-experten



Aussender: Expertiserocks SL Ansprechpartner: Jasmin Hoffmann Tel.: +49 305 200 489 28 E-Mail: info@expertise.rocks Website: vod.dropshipping.university/



