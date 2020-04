Frankfurt am Main (ots) - Leser von AUTO BILD zeichnen Alfa Romeo zum fünften Mal in Folge für bestes Design aus. Alfa Romeo Modelle Giulietta, Giulia und Stelvio sorgen für Siege in den Wertungsklassen "Kompaktwagen", Mittelklasse" und "Kompakte SUV".[1] (http://www.media.fcaemea.com/de-de/alfa-romeo/press/drei-design-preise-fr-alfa-romeo-beim-wettbewerb-die-besten-marken#_ftn1)Die Leser von AUTO BILD haben ein Faible für italienischen Stil, das zeigt erneut das Ergebnis des Wettbewerbs "Die besten Marken". Hier haben die Leser zum wiederholten Mal Alfa Romeo zum Gewinner in drei Design-Kategorien gewählt. Der Alfa Romeo Stelvio verschaffte der Marke zum vierten Mal in Folge den Sieg für das schönste Design bei den "Kompakten SUV". Ebenfalls den vierten Sieg in Folge erzielte das Design der viertürigen Sportlimousine Alfa Romeo Giulia in der "Mittelklasse". Und Platz eins unter den "Kompaktwagen" holte erneut die Alfa Romeo Giulietta."Das Design von Alfa Romeo erfreut sich großer Beliebtheit unter den Lesern von AUTO BILD, die uns inzwischen zum Seriensieger bei der Umfrage zu 'Die besten Marken' gemacht haben. Über den Erfolg im aktuellen Wettbewerb freue ich mich ganz besonders, weil er erneut gleich drei Baureihen ehrt: Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Giulia und Alfa Romeo Stelvio. Ich nehme das als großes Kompliment für unsere Designer, die es geschafft haben, die Fans mit Fahrzeugen aus unterschiedlichen Segmenten zu begeistern", sagte Niccolò Biagioli, Brand Country Manager Alfa Romeo.Beim zum neunten Mal durchgeführten Wettbewerb "Die Besten Marken" rief AUTO BILD die Leser seiner gedruckten und digitalen Ausgaben auf, die bekanntesten Marken aus verschiedenen Industriezweigen nach den Kriterien Design, Qualität, Preiswürdigkeit, Image und Service zu beurteilen. Im Bereich Automobil hatten sie die Wahl aus 37 Marken in insgesamt 14 Kategorien vom Kleinstwagen bis zum SUV. Insgesamt beteiligten sich mehr als 57.000 Leser am Wettbewerb.Pressekontakt:Anne WollekTel: +49 69 66988-450E-Mail: anne.wollek@fcagroup.comOriginal-Content von: Alfa Romeo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54774/4563671