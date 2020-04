ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Volvo B auf "Neutral" mit einem Kursziel von 113 schwedische Kronen belassen. Analyst Guillermo Peigneux Lojo kürzte zwar in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit Blick auf die Belastungen durch die Corona-Krise und den Ölpreisschock seine Schätzungen für den Kapitalgütersektor. Bei Volvo seien die Risiken aus dem Nutzfahrzeuggeschäft aber bereits im gesunkenen Kurs eingepreist. Der Konzern sei zudem dank der Verbesserungen im operativen Geschäft, der soliden Bilanz und dem Verkauf von UD Trucks inzwischen weniger anfällig in schwierigen Märkten./tav/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 20:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: SE0000115446

