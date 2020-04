Gothaer Konzern: Wechsel an der UnternehmensspitzeDGAP-Ad-hoc: Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Schlagwort(e): Personalie Gothaer Konzern: Wechsel an der Unternehmensspitze03.04.2020 / 11:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Köln, 3. April 2020 - Dr. Karsten Eichmann (58) wird sein Mandat als Vorstandsvorsitzender der Gothaer Versicherungsbank VVaG, der Gothaer Finanzholding AG und alle weiteren Mandate bei den Risikoträgern des Gothaer Konzerns zum 30. Juni 2020 niederlegen. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat Oliver Schoeller (49) berufen, der seit 2010 Mitglied des Vorstands der Gothaer Versicherungsbank VVaG, der Gothaer Finanzholding AG und seit 2017 zudem Vorstandsvorsitzender der Gothaer Krankenversicherung AG ist. Er wird den Vorstandsvorsitz bei der Gothaer Versicherungsbank VVaG und der Gothaer Finanzholding AG zum 1. Juli 2020 übernehmen.03.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Gothaer Allgemeine Versicherung AG Gothaer Allee 1 50969 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221-308-34531 Fax: +49 (0)221-308-34530 Internet: www.gothaer.de ISIN: DE000A168478 WKN: A16847 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1014919Ende der Mitteilung DGAP News-Service1014919 03.04.2020 CET/CEST