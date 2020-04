Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex fällt um beispiellose 21,9 Punkte auf 29,7 Zähler.London - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone ist im März wegen der Corona-Krise mit Rekordgeschwindigkeit eingebrochen. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um beispiellose 21,9 Punkte auf 29,7 Zähler. Das ist ein Rekordtief, das selbst den Tiefpunkt während der globalen...

