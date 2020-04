Das Thema Videoüberwachung spaltet heute die Bürger in Befürworter und Kritiker der Technologie. Beide Seiten haben gute Argumente.Das Thema Videoüberwachung spaltet heute die Bürger in Befürworter und Kritiker der Technologie. Beide Seiten haben gute Argumente. Auf der einen Seite steht - ganz grob formuliert - ein erhöhtes Sicherheitsgefühl, während auf der anderen Seite eine Einschränkung der freien Entfaltung der Persönlichkeit angeführt wird. Wenn viele Menschen zusammenkommen, etwa bei Grossveranstaltungen oder in...

