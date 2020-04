FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Shop Apotheke eilen inmitten der Corona-Krise wieder in Richtung alter Rekordhöhen. So auch an diesem Freitag. Kein Wunder: In einem in weiten Teilen zum Erliegen gekommenen Wirtschaftsumfeld mit mannigfach zurückgezogenen Jahreszielen stellt das Geschäft der Online-Apotheke eine Ausnahme dar. Ein außergewöhnlich hohes Bestellaufkommen prägt momentan die Situation, da viele Menschen aktuell zu Hause bleiben und per Internet einkaufen. Entsprechend wurde der vor dreieinhalb Jahren an die Börse gegangene Arzneimittel-Versandhändler zuversichtlicher.



Am späteren Vormittag gewannen die Anteilsscheine 8,2 Prozent auf 62,30 Euro, nachdem sie zeitweise bis auf 63 Euro geklettert waren. Ihren bisherigen Höchststand hatten sie im Jahr 2017 bei 64,81 Euro erreicht. Allein seit dem 24. Februar, an dem die Panik vor der Pandemie die Aktienmärkte erstmals mit Wucht erfasst hatte, sind die Aktien um 35 Prozent nach oben geschossen.



Analysten sprachen unisono von einem starken Geschäft im ersten Quartal, was allgemein aber kaum überraschen dürfte. Die Aktie sei eine der wenigen vom Virus-Ausbruch direkt begünstigten, äußerte sich etwa Christian Salis von der Privatbank Hauck & Aufhäuser in einer ersten Reaktion. Seine eigene Schätzung eines Umsatzwachstums von 22 Prozent im angelaufenen zweiten Quartal erscheine vor diesem Hintergrund vorsichtig. Interessanter jedoch sei - auch da sind sich Analysten einig - die E-Rezeptpflicht ab 2022. Das dürfte für weiteren Auftrieb sorgen.



Zu den wenigen Gewinnern der Corona-Krise gehören neben der Shop Apotheke zudem auch weitere Papiere aus der Gesundheitsbranche: etwa das Diagnostik-Unternehmen Qiagen , der Medizintechnikhersteller Drägerwerk oder der an der Nasdaq notierte Mainzer Biopharma-Spezialist Biontech . Auch Aktien wie etwa Teamviewer , die an diesem Tag erneut auf ein Rekordhoch kletterten, oder Hellofresh mit einem Höchststand am Mittwoch, gehören dazu. Hellofresh liefert online bestellte Kochboxen, was das Zuhause-Bleiben erleichtert. Teamviewer als Anbieter von Fernwartungssoftware profitiert enorm vom virusbedingt starken Trend zum Home Office./ck/ag/stk

