Nach Angaben des spanischen Gesundheitsministeriums steigt die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle am Freitag auf 117.710 gegenüber 110.238 am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle stieg von 10.003 am Donnerstag auf 10.935 am Freitag, so das Ministerium. Die Gesundheitsbeamten sagen jedoch, dass sie weiterhin ermutigt werden durch eine Verlangsamung ...

