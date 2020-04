Vor der Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten für März haben sich die Anleger in Europa in Deckung gebracht. Dax und EuroStoxx50 gaben am Freitag jeweils 0,5 Prozent nach auf 9521 beziehungsweise 2666 Punkte. In den vergangenen beiden Wochen meldeten sich in den USA zehn Millionen Menschen arbeitslos - so viele wie nie zuvor.

