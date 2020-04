BERLIN (Dow Jones)--Der Bund will die Beratungskosten von krisengeschüttelten kleinen und mittleren Unternehmen sowie Freiberuflern übernehmen. Die Förderung gelte bis zu einem Wert von 4.000 Euro ohne Eigenanteil, teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Die verbesserten Konditionen für die Inanspruchnahme professioneller Beratungsleistungen treten am heutigen Freitag in Kraft und gelten befristet bis Jahresende. Anträge können ab sofort beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) gestellt werden.

"Uns erreichen täglich hunderte Anrufe gerade von kleinen und mittleren Unternehmen, die mit Auftragsrückgängen konfrontiert sind", erklärte der neue Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU). Viele benötigten Unterstützung bei betriebswirtschaftlichen Fragen. "Dafür weiten wir jetzt unsere Förderung unternehmerischen Know-hows aus - schnell und unbürokratisch", so Bareiß.

Link zur Antragstellung: https://www.bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung_node.html

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 05:34 ET (09:34 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.