=------------------------------------------------------------------------------- Directors' Dealings-Mitteilung gemäß Artikel 19 MAR übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. =------------------------------------------------------------------------------- Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Gerald Grohmann (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG LEI: 549300ZD9ED8GSG3JW36 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000946652 Beschreibung des Finanzinstruments: Stammaktie Geschäftsart: Freiwillige Rückübertragung von im Jahr 2018 im Rahmen eines langfristigen Vergütungsprogramms zugeteilten Aktien Datum: 30.03.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: Außerbörsliche Depotverschiebung Währung: Euro Preis Volumen EUR 29,65 6.000 Gesamtvolumen: 6.000 Gesamtpreis: EUR 177.900 Durchschnittspreis: EUR 29,65 =------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: Berichtigung des ausgewiesenen Preises Ursprüngliche Mitteilung: =------------------------------------------------------------------------------- EANS-DD: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR Personenbezogene Daten: Mitteilungspflichtige Person: Name: Gerald Grohmann (Natürliche Person) =------------------------------------------------------------------------------- Grund der Mitteilungspflicht: Grund: Meldepflichtige Person ist Person mit Führungsaufgaben Funktion: Vorsitzender des Vorstands =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Emittenten: Name: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG LEI: 549300ZD9ED8GSG3JW36 =------------------------------------------------------------------------------- Angaben zum Geschäft: ISIN: AT0000946652 Beschreibung des Finanzinstruments: Stammaktie Geschäftsart: Freiwillige Rückübertragung von im Jahr 2018 im Rahmen eines langfristigen Vergütungsprogramms zugeteilten Aktien Datum: 30.03.2020; UTC+02:00 Handelsplatz: Außerbörsliche Depotverschiebung Währung: Euro Preis Volumen EUR 0,00* 6.000 EUR 0,00* 6.000 Gesamtvolumen: 6.000 Gesamtpreis: EUR 0,00* Durchschnittspreis: EUR 0,00* =------------------------------------------------------------------------------- Erläuterung: * Die Rückübertragung erfolgte ohne Gegenleistung Rückfragehinweis: Andreas Böcskör, Head of Investor Relations Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2 Tel: +43 2630 315 DW 252, Fax: DW 101 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik Metrum Communications GmbH Tel: +43 1 504 69 87 DW 351 E-Mail: i.fueredi@metrum.at Ende der ursprünglichen Mitteilung euro adhoc =------------------------------------------------------------------------------- Rückfragehinweis: Andreas Böcskör, Head of Investor Relations Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG A-2630 Ternitz, Hauptstraße 2 Tel: +43 2630 315 DW 252, Fax: DW 101 E-Mail: a.boecskoer@sbo.co.at Ildiko Füredi-Kolarik Metrum Communications GmbH Tel: +43 1 504 69 87 DW 351 E-Mail: i.fueredi@metrum.at Ende der Mitteilung euro adhoc =-------------------------------------------------------------------------------

