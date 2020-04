BERLIN (dpa-AFX) - Das "ARD Extra" zur Corona-Krise war am Donnerstagabend die gefragteste Sendung in der Primetime. 6,81 Millionen (19,2 Prozent) schalteten im Ersten ab 20.15 Uhr ein. Im Anschluss blieben beim Thriller "Der Bozenkrimi: Blutrache" 6,07 Millionen (17,6 Prozent) dran. Das ZDF-Heimatdrama "Lena Lorenz - Außergewöhnlich einzigartig" kam auf 5,27 Millionen (14,9 Prozent).



Die ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" erreichte 2,59 Millionen (7,6 Prozent). Vox hatte den amerikanischen Actionthriller "Stirb langsam: Jetzt erst recht" im Programm, das wollten 2,08 Millionen (6,3 Prozent) sehen. Die RTL-Serie "Der Lehrer" interessierte 1,90 Millionen (5,3 Prozent), die US-Serie "Criminal Minds" bei Sat.1 1,66 Millionen (4,7 Prozent) und die Kabel-eins-Reihe "Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf!" 1,17 Millionen (3,4 Prozent).



Mit dem Krimi "Letzte Spur Berlin" auf ZDFneo verbrachten 880 000 (2,5 Prozent) den Abend. Die Gerichtsshow "Im Namen des Volkes - So urteilt Deutschland" auf RTLzwei musste sich mit 680 000 Zuschauern (1,9 Prozent) begnügen./bok/DP/fba