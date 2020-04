BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der Coronavirus-Krise gibt es nach Angaben des zuständigen Verbands aktuell keine Probleme bei der Versorgung mit Speiseöl. "Aus heutiger Sicht ist die Versorgung der heimischen Märkte mit Speiseölen, Eiweißfuttermitteln und Ölsaaten aus den Ölmühlen gesichert", sagte die Präsidentin des Verbands der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (OVID), Jaana Kleinschmit von Lengefeld, am Freitag in Berlin. Dennoch sei die aktuelle Situation für die Branche eine Herausforderung.



"Bei der Versorgung mit Ölsaaten ist Deutschland auf eine Kombination aus heimischer Produktion und internationalen Warenströmen angewiesen", sagte die OVID-Präsidentin. Eine Selbstversorgung mit rein regionalen Lieferketten sei daher "aktuell unrealistisch". Trotz der momentanen Krise müssten die Warenströme der internationalen Agrarmärkte gesichert bleiben. Nach Angaben des Verbands verarbeiteten die deutschen Ölmühlen 2019 rund 9,1 Millionen Tonnen Rapssaaten und 3,3 Millionen Tonnen Sojabohnen zu Ölschroten und Pflanzenölen./sb/DP/fba