MADRID/PARIS (dpa-AFX Broker) - Aktien von Amadeus IT sind am Freitag nach einer Kapitalerhöhung unter Druck geraten. Im Tief verloren die Papiere nahezu fünf Prozent, konnten die Verluste aber bis zuletzt auf knapp 1,5 Prozent eindämmen. Im EuroStoxx 50 fand sich der spanische IT-Dienstleister für die Touristik damit im schwächsten Drittel wieder.



Das Unternehmen hatte 20,6 Millionen eigene Aktien zu 39 Euro platziert und damit 750 Millionen Euro eingenommen. Nach Bloomberg-Informationen wurde der größte Teil davon bei den wichtigsten Investoren platziert. Zudem wurde eine Wandelanleihe ebenfalls in Höhe von rund 750 Millionen Euro begeben. Nach Unternehmensangaben steigt damit die eigene Liquidität auf mehr als 4 Milliarden Euro. Der Konzern hat ein extremes "Stress-Szenario" aufgelegt, laut dem der weltweite Flugverkehr für den Rest des Jahres um 80 Prozent einbricht.



Goldman-Analyst Matija Gergolet begrüßte in einer am Freitag vorliegenden Studie die angekündigten Maßnahmen als guten Schritt. Der Umsatzrückgang wegen der Corona-Krise falle aber noch stärker aus als von ihm befürchtet./tav/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

AMADEUS IT-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de