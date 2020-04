BERLIN (Dow Jones)--Der Europäische Haushaltskommissar Johannes Hahn hat die EU-Mitglieder zur Beendigung der Corona-Bonds-Debatte aufgefordert. Gleichzeitig mahnte er in einem Gespräch mit dem Spiegel die reicheren Länder der Europäischen Union, sich gegenüber den von der Corona-Krise besonders betroffenen Ländern solidarisch zu zeigen.

"Ehrlich gesagt: Ich glaube, der Begriff des Bonds ist seit der Eurokrise für manche toxisch geworden", sagte Hahn. "Wir sollten uns nicht auf Begriffe fixieren, die mit Dissens verbunden sind. Es geht darum, gemeinsam Instrumente zu finden, die die Widerstandskraft einzelner Mitgliedstaaten in der Wirtschaft und im Sozialen im Falle einer Krise stärken."

Wichtig sei, dass das künftige mehrjährige EU-Budget sein volles Potenzial als Investitionsinstrument entfalten kann, so Hahn. "Die Kommission hat ein exzellentes Rating bei den Agenturen, also könnten wir, abgesichert durch die Mitgliedstaaten, Kredite aufnehmen, um Ländern wie Italien zu helfen."

Kritik übte er an den reicheren EU-Ländern wegen deren Umgang in der Corona-Krise. "Eines möchte ich den Ländern in Nordeuropa dabei ins Stammbuch schreiben: Sie sind es, die von einem funktionierenden Binnenmarkt besonders profitieren", so Hahn. "Wenn sie Ländern wie Italien helfen, vergeben sie keine Almosen. Im Gegenteil: Sie handeln in ihrem ureigensten Interesse."

Wegen der engen wirtschaftlichen Verflechtung im EU-Binnenmarkt fordert Hahn zudem eine enge Abstimmung der EU-Länder, wenn es darum geht, die im Zuge der Corona-Krise erlassenen Maßnahmen abzubauen. Man müsse die Öffnungen der Restaurants, Geschäfte und Fabriken absprechen, um den wirtschaftlichen Schaden so gering wie möglich zu halten.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 03, 2020 06:58 ET (10:58 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.