FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In China bleiben die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (12:57 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.502,75 -0,92% -22,60% Euro-Stoxx-50 2.673,55 -0,56% -28,61% Stoxx-50 2.672,44 -0,53% -21,47% DAX 9.539,08 -0,33% -28,00% FTSE 5.416,71 -1,16% -27,34% CAC 4.185,34 -0,84% -29,99% Nikkei-225 17.820,19 +0,01% -24,67% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 172,01 0,09

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 26,43 25,32 +4,4% 1,11 -55,9% Brent/ICE 32,65 29,94 +9,1% 2,71 -49,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.611,09 1.616,10 -0,3% -5,01 +6,2% Silber (Spot) 14,40 14,55 -1,0% -0,15 -19,3% Platin (Spot) 722,70 731,35 -1,2% -8,65 -25,1% Kupfer-Future 0,00 2,23 0% 0 -20,3%

Für die Ölpreise geht es zum Wochenausklang weiter nach oben, wenn auch mit einem etwas geringeren Tempo als noch am Vortag. Eine Allianz von Ölproduzenten unter Führung von Saudi-Arabien und Russland will nach Angaben von Opec-Vertretern am Montag in einer Telefonkonferenz über Produktionskürzungen von mindestens 6 Millionen Barrel pro Tag diskutieren und überlegen, die ob US-Produzenten zur Teilnahme an der Diskussion einzuladen. Das Ergebnis wird weitgehend von einer Diskussion am Freitag zwischen dem Weißen Haus und den US-Ölgesellschaften abhängen. "Wegen der bereits zu beobachtenden wegbrechenden Ölnachfrage dürfte eine koordinierte Reaktion nicht ausreichen und zu spät für den Inlandsmarkt kommen, speziell in Nordamerika", heißt es von Goldman Sachs.

Der Goldpreis git einen kleinen Teil der Vortagesgewinne wieder ab, kann sich aber klar über der Marke von 1.600 Dollar halten.

AUSBLICK AKTIEN USA

Mit Abgaben dürfte die Wall Street in den letzten Handelstag der Woche starten. Der noch vor Handelsbeginn anstehende US-Arbeitsmarktbericht für März dürfte dabei kaum für Impulse sorgen. In ihm wird sich die jüngste explosionsartige Zunahme bei den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe nämlich noch nicht widerspiegeln, weil der Berichtszeitraum nur bis zum 12. März reicht. Dennoch wird erstmals seit 2010 wieder mit einem Stellenabbau gerechnet. Im Vorfeld des Wochenendes könnte sich erhöhte Zurückhaltung breitmachen, zumal die kurzfristigen Entwicklungen derzeit besonders unwägbar sind. Weiter bestimmt die Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie das Geschehen. In den USA ist mit 1.169 Todesfällen die bislang weltweit höchste Zahl binnen 24 Stunden innerhalb eines Landes verzeichnet worden. Laut den jüngsten Prognosen der US-Regierung könnten bis zu 240.000 Menschen an der von dem Coronavirus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 sterben. Dazu kommen weiter nicht absehbare Auswirkungen auf die US-Konjunktur. Durch die verhängten Ausgangsbeschränkungen wird vor allem der Konsum belastet, der ein entscheidender Faktor für US-Wirtschaft ist.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 DE/Alstria Office Reit-AG, Telefonkonferenz mit CEO Elamine und CFO Dexne

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: -10.000 gg Vm zuvor: +273.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,5% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,32% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 37,9 1. Veröff.: 39,1 zuvor: 49,4 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 45,0 Punkte zuvor: 57,3 Punkte

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten geht es am Freitagmittag wieder etwas nach unten. Die Unsicherheit ist vor dem handelsfreien Wochenende und dem US-Arbeitsmarktbereicht sehr hoch: Während Jochen Stanzl von CMC Markets vor einer zweiten Ausverkaufswelle im DAX warnt, gehen andere Marktanalysten immer noch von Chancen auf der Oberseite aus. Unter Druck geraten sind Adidas: Der Kurs verliert 4,7 Prozent auf 188,40 Euro. Adidas verhandelt einem Agenturbericht zufolge wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie mit der Förderbank KfW über einen Kredit zwischen 1 und 2 Milliarden Euro. Nach den "Schockzahlen" der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützuung in den USA steht am Nachmittag der offizielle Arbeitsmarktbericht für März zur Veröffentlichung an. Der üblicherweise stark beachtete Bericht dürfte aber diesmal kaum für Impulse sorgen, denn seine Erhebung reicht nur bis zum 12. März, berücksichtigt also noch nicht die mittlerweile extrem gestiegenen US-Erstanträge. Europaweit stehen die Versicherungen mit einem Minus von 4 Prozent ihres Stoxx-Branchenindex unter Druck. Die Europäische Versicherungsaufsicht hat die Branchenunternehmen aufgefordert, angesichts der Unsicherheit über die Folgen der Coronavirus-Krise Dividendenzahlungen und Anteilsrückkäufe vorübergehend auszusetzen. Einzige Branche im Plus sind wieder einmal die Pharma-Titel. Ihr Sektor-Index steigt um 0,6 Prozent. In Stockholm ziehen H&M nach guten Erstquartalszahlen um 4,7 Prozent an.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:26 % YTD EUR/USD 1,0802 -0,50% 1,0832 1,0877 -3,7% EUR/JPY 117,24 +0,13% 116,95 117,15 -3,8% EUR/CHF 1,0549 -0,17% 1,0560 1,0566 -2,8% EUR/GBP 0,8798 +0,54% 0,8755 0,8766 +4,0% USD/JPY 108,54 +0,63% 107,97 107,66 -0,2% GBP/USD 1,2276 -1,02% 1,2373 1,2407 -7,4% USD/CNH (Offshore) 7,1114 +0,32% 7,1027 7,0981 +2,1% Bitcoin BTC/USD 7.024,66 +2,80% 6.811,76 6.753,01 -2,6%

Unter den Erwartungen ausgefallene Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone drücken den Euro am Freitag auf den tiefsten Stand gegenüber dem Dollar seit neun Tagen. In der Zweitlesung verfehlte der EU-Index für den Dienstleistungssektor mit einem Stand von 26,4 die Prognose von 28,4 deutlich. Und das gegenüber einem Februar-Wert von 52,6. Der Dollar verteidigt die deutlichen Gewinne, die er am Vortag trotz massiv gestiegener US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung eingefahren hatte. Commerzbank-Analystin Antje Praefcke zeigt sich erstaunt über diese Dollar-Stabilität. Möglicherweise sehe der Markt in der zügigen Reaktion der US-Unternehmen, Kosten durch Entlassungen schnell zu senken, die Chance, dass sie besser durch die Krise kommen als die Unternehmen in anderen Industrieländern.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem anfänglich richtungslosen Handel hat sich an den meisten asiatischen Börsen am Freitag eine verhalten negative Tendenz durchgesetzt. Händler verwiesen angesichts der Coronovirus-Pandemie auf das nahende Wochenende, welches Anleger zur Vorsicht mahne. Anleger wollten übers Wochenende nicht zuviel risikoreiche Positionen halten, hieß es angesichts der weltweit weiter explodierenden Fallzahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen. Händler verwiesen auf die historisch hohe Zahl an US-Bürgern, die sich in der Vorwoche wegen der Coronakrise arbeitslos gemeldet hatten. Die Erstanträge auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung waren doppelt so hoch wie ohnehin schon befürchtet ausgefallen. Die USA steuerten auf eine gewaltige Massenarbeitslosigkeit mit einbrechendem privaten Konsum zu. Dies seien keine schönen Aussichten für die globale Konjunktur, so eine Stimme im Handel. Von einer flächendeckenden Erholung der Konjunktur in Asien könne keine Rede sein, merkten Händler mit Blick auf diverse Datenreihen an. Bei den chinesischen Dienstleistern hatte sich die Geschäftsaktivität im März zwar verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor lag damit aber immer noch auf dem zweitniedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung und weiterhin außerhalb des Wachstumsbereichs.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt weiten sich am Freitagvormittag kräftig aus. Allerdings ist dabei zu beachten, dass sich die Prämienentwicklung auf die Stände vom Donnerstagvormittag beziehen. Im Vergleich zu den Schlussständen vom Vortag zeigen sich die Spreads wenig verändert. Verantwortlich für die massive Ausweitung der Spreads am Donnerstagnachmittag dürften die katastrophal ausgefallenen wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gewesen sein. Einige Analysten schließen in der Zwischenzeit nicht mehr aus, dass die US-Arbeitslosigkeit im Rahmen der Coronakrise auf über 15 Prozent steigen wird.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Adidas in Gesprächen über mehr als 1 Mrd EUR Staatskredit - Bericht

